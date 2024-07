Elektro-Lastwagen: Traton prüft Batteriefabrik - Salzgitter hofft auf Zuschlag

Hannover/München - Die VW-Lkw-Tochter Traton prüft den Bau einer weiteren Batteriefabrik für E-Laster ihrer Marken MAN und Scania. Als mögliche Standorte kämen Salzgitter, Krakau in Polen oder Zwolle in den Niederlanden in Betracht, sagte ein MAN-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur.