Elektro-Pop Fred Again verpackt Erinnerungen in Musik

Daraus produzierte der Elektro-Pop-Musiker für sein neues Werk autobiografische Songs, die seine persönlichen Erfahrungen des letzten Jahres festhalten. Thematisch bewegen sich die Tracks irgendwo zwischen Liebe, Hoffnung und dem Gefühl, nicht alleine zu sein. Untermalt werden Zeilen wie "I just know that it get better with time" mit atmosphärischen Klängen und Elektro-Beats. Übersetzt bedeutet es: "Ich weiß nur, dass es mit der Zeit besser wird". Darum geht es in dem Song "Bleu (better with time)".

Im Track "Delilah (pull me out of this)" heißt es: "Pull me out of this, you know how to calm me down". Übersetzt: "Zieh mich da raus, du weißt, wie du mich beruhigen kannst". Inspiriert wurde der Song davon, "eine Panikattacke in einem Club zu haben und du brauchst diese ganz bestimmte Person, die dich da wieder rausholt", wie der Musiker selbst in einem Instagram-Beitrag beschreibt. Hier sampelt Fred Again seine enge Freundin Delilah, wie sie ihren eigenen Song "Lost Keys" bei Instagram singt.