Elektro-Pop Zurück in die Zukunft: Alison Goldfrapp tanzt solo

So sind auf "The Love Invention" dominante Synthesizer, fette Bässe, aber auch klassische Housebeats zu hören. Das Album ist wie der Soundtrack eines langen, heißen Abends auf der Tanzfläche - inklusive dessen, was vielleicht noch folgt. Über den elf Tracks liegt eine schwüle, sexuell aufgeladene Atmosphäre, die auch in den Songtiteln erkennbar ist. Wummernden Dancetracks wie "Never Stop", "Fever" und "So Hard, So Hot" folgen ruhigere Nummern. "The Beat Divine" klingt nach Engtanz. "Subterfuge" lässt Ambient und Trip-Hop verschmelzen.