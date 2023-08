Elektroautos Bürgerentscheid über BMW-Batteriefabrik läuft an

In Bayern beschäftigt BMW heute rund 40.000 Mitarbeiter. "Viele Unternehmen werden genau hinschauen, ob die Menschen Investition in nachhaltige Technologien und in zukunftsfähige Arbeitsplätze in Bayern überhaupt noch wollen. Das heißt, die Bürgerinnen und Bürger von Straßkirchen entscheiden auch über die Attraktivität von Bayern als Wirtschaftsstandort", sagt Horstmeier und warnte: "Wenn Zukunftstechnologien und Arbeitsplätze erstmal abwandern, kommen sie so bald nicht wieder, und eine Abwärtsspirale beginnt."