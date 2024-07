Insgesamt habe Expert im Juni 71 Prozent mehr Fernseher verkauft als im selben Monat 2023, so Müller. Den deutlichsten Sprung habe es dabei in den beiden Wochen direkt vor Turnierstart gegeben, als mehr als doppelt so viele Fernseher verkauft wurden wie ein Jahr zuvor. Und sollte Deutschland am Freitag das Viertelfinale gegen Spanien gewinnen, "kann das sicher noch einmal einen Push geben".

Die Kunden ließen sich die Geräte auch mehr kosten. Im Schnitt zahlten die Expert-Kunden in der ersten Juniwoche 1040 Euro pro Gerät, fast 300 Euro mehr als in derselben Kalenderwoche des Vorjahres. Gefragt waren vor allem große LCD-Monitore ab 80 Zoll Bilddiagonale, von denen im Juni fast viermal so viele verkauft wurden wie vor einem Jahr. Auch der Absatz von OLED-Bildschirmen ab 77 Zoll hat sich fast verdreifacht.