Elektromobilität: E-Auto-Ladenetz wächst zügig

Eine Alternative ist, den Bestand an E-Autos mit dem der Ladepunkte zu vergleichen. Hier findet sich die beste Versorgung aller Bundesländer in Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen. Dort kommen laut VDA 11,8, beziehungsweise 11,9 und 12,0 Elektroautos auf einen Ladepunkt. Ihr gutes Abschneiden in dieser Kategorie verdanken die Länder allerdings auch der Tatsache, dass sie beim Anteil von Elektroautos zu den Schlusslichtern in Deutschland gehören. Die schlechtesten Quoten finden sich im Saarland mit 24,3 Stromern pro Ladepunkt und Rheinland-Pfalz mit 21,7.

Etwas anders sieht das Ranking aus, wenn man nicht den Elektroauto-Bestand, sondern den Fahrzeugbestand allgemein mit der Zahl der Ladepunkte vergleicht. Also fragt, wie gut das Land auf einen Hochlauf der Elektromobilität vorbereitet ist. Dann liegen Berlin, Baden-Württemberg und Hamburg vorne - auch weil sie in dieser Berechnung nicht mehr für ihre überdurchschnittlichen E-Auto-Anteile bestraft werden. Schlusslicht bleibt das Saarland - dann allerdings hinter Sachsen-Anhalt und Rheinland-Pfalz.

Und wo am leistungsfähigsten?

Nicht überall ist das Ladenetz gleich leistungsfähig. Die höchste Ladeleistung findet sich laut Bundesnetzagentur mit Stand 1. Juli 2024 in Bayern, das als einziges Bundesland die Marke von einem Gigawatt überspringt. Dahinter folgen Nordrhein-Westfalen mit 938 Megawatt und Baden-Württemberg mit 775 Megawatt. Die Länder sind allerdings auch die drei bevölkerungsreichsten und haben die meisten Ladepunkte. Blickt man auf die durchschnittliche Stärke der installierten Ladepunkte, liegt Thüringen mit einem Schnitt von 50,2 Kilowatt vorne. Dahinter folgen Sachsen-Anhalt und Rheinland-Pfalz mit Werten knapp über 49 Kilowatt. Die im Schnitt schwächsten Ladepunkte haben Berlin und Bremen mit 24 und 26 Kilowatt.