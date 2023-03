USA Ford zeigt erstes Pkw-E-Modell für Europa

Sein neues Elektro-SUV sieht das Unternehmen folglich als "Wegbereiter einer rein elektrischen Modellpalette, mit der sich Ford in Europa neu aufstellen wird". Der "Crossover"-Fünfsitzer soll den Auftakt für eine Reihe eigener Stromer machen, die bis 2030 aufgebaut wird. Produktionsbeginn im E-Auto-Zentrum der Ford-Werke in Köln ist im dritten Quartal, der Verkaufsstart in Europa ist noch in diesem Jahr geplant. Der Grundpreis soll bei unter 45.000 Euro liegen.

Das Management betonte bei der Vorstellung vor vielen Beschäftigten, der E-Explorer sei federführend in der Bundesrepublik entwickelt worden. Deutschland-Chef Martin Sander ergänzte: "Wir bauen ihn in Köln für unsere Kunden in Europa." Derlei Klarstellungen mögen auch hilfreich gewesen sein, weil Ford im Februar die nächste Sparrunde angekündigt hatte. Bis Ende 2025 sollen 2300 Stellen wegfallen.