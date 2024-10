Elektromobilität: Stromspeicher E-Auto: Laden in zwei Richtungen hat Potenzial

Dabei wird Strom in der Autobatterie eingespeichert, der beispielsweise mit einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach eines Hausbesitzers erzeugt wurde. Später fließt Strom aus dem vor dem Haus geparkten Auto in die Wohnung, um den dortigen Energiebedarf zu decken. Die Batterie wird also nicht nur zum Autofahren genutzt, sondern sie wird zu einem Zwischenspeicher, damit der Nutzer etwas unabhängiger von Energie aus dem Stromnetz wird.

Haushalte könnten unabhängiger vom Stromnetz werden

Bislang ist das bidirektionale Laden eine Nische. Laut Kraftfahrtbundesamt gibt es in Deutschland 60,7 Millionen zugelassener Fahrzeuge. Die von Eon genannten 166.000 "bidi ready"-Autos - es geht vor allem um Modelle asiatischer Hersteller - machen also einen Anteil von nur rund 0,3 Prozent des gesamten deutschen Fuhrparks aus.