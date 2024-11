Elite-Wettbewerb im Tennis Mit Nasenpflaster: Alcaraz trotzt gesundheitlichen Problemen

Er habe gedacht, er würde sich besser fühlen, aber es war okay, sagte Alcaraz. Nach seinem verpatzten Start beim Jahresendturnier der acht besten Tennisprofis der Saison gegen den norwegischen Profi Casper Ruud hatte Alcaraz berichtet, kurz vor der Anreise nach Turin krank geworden zu sein. Zudem habe er am Spieltag Probleme mit dem Magen gehabt. Es solle nicht nach einer Ausrede klingen, hatte der Weltranglistendritte gemeint.

Konsequenzen für Zverev

"Aber wenn ich mich schlecht fühle, fühle ich mich schlecht." Alcaraz gestand am Montag auch, am Ende der Saison mental müde zu sein. Gegen Rubljow präsentierte sich der French-Open- und Wimbledon-Gewinner von 2024 aber wieder in besserer Form. Er wirkte körperlich jedoch nicht in Bestform und versuchte, die Ballwechsel zu verkürzen.