Elternmentoren in Weil am Rhein: Gefragt beim Feiern und Konflikte lösen

Im Rathaus und in den Weiler Schulen

Die Elternmentorinnen sind Ansprechpartner für alle Weiler Schulen. „Wir sind Berater, Übersetzer und Begleiter“, erklärt Hamidi. Die Weiler Stadträtin, die beruflich als Lehrerin an der Rheinschule und in der sozialpädagogischen Familienhilfe beim Landratsamt tätig ist, hat die Elternmentoren mit ins Leben gerufen. Jeweils einmal im Monat bieten sie eine Sprechstunde im Weiler Rathaus an, alle zwei Monate sind sie beim Elterncafé der Gemeinschaftsschule zu Gast, um Kontakte zu knüpfen. Nicht nur in Weil sind die Elternmentorinnen gefragt, sondern auch in Lörrach und bis nach Bad Säckingen.

Ereignisse gemeinsam feiern

Auch über die reine Beratung und Begleitung von Eltern hinaus gibt es viele Anlässe, um rund ums Jahr zusammenzukommen: Mehrmals im Jahr gibt es Flohmärkte im evangelischen Stadtteilzentrum gleich um die Ecke, einmal im Monat findet ein Mutter-Tochter-Musikabend statt. Bis zu hundert Frauen und Mädchen seien dazu schon gekommen, berichtet Hamidi. Etwas zu knabbern und zu trinken gehört an diesen Musikabenden ebenso dazu, wie besondere Anlässe wie etwa einen Geburtstag gemeinsam zu feiern. Dass es in ihren Herkunftsländern, so verschieden sie sind, viel mehr solche Anlässe gebe, darin sind sich alle Frauen an diesem Morgen im Quartierstreff einig.

Den Frauen soll es hier in Deutschland gut gehen

Ein Stück Integration sei das, sagt Hamidi, das Bewusstsein zu haben: „Ich gehe allein abends wohin.“ Dazu gehöre auch, dass die Frauen sich hier wohlfühlen, dass sie keine Depressionen entwickeln oder sich vor Sehnsucht nach ihrer Heimat verzehren. Dass das mit viel Arbeit verbunden ist, können alle Anwesenden bestätigen: Organisieren, Getränke besorgen, aufräumen, putzen, heißt es jedes Mal wieder aufs Neue. „Unser Lohn ist, wenn wir Menschen helfen konnten“, sagt eine der Frauen und die anderen stimmen zu.