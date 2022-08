«Elvis» und «Moulin Rouge» Baz Luhrmann hat Musicals schon immer geliebt

Doch mit dem 45. Todestag von Elvis Presley am 16. August wollte auch der 59-jährige Filmemacher Abschied nehmen. "Ich muss mich deprogrammieren von Elvis", sagte Luhrmann im Interview der Deutschen Presse-Agentur. "Ich nenne es mein Methadon-Programm: Wenn ich Filme mache, lebe ich so sehr in jener Welt, dass ich danach auf eine Abenteuerreise gehen muss, um das wieder loszuwerden."

Besonders abenteuerlich sei es nach seinem Film-Musical "Moulin Rouge" von 2001 mit Nicole Kidman in der Hauptrolle geworden. "Damals bin ich in Peking in die Transsibirische Eisenbahn eingestiegen und quer durch Nordrussland gefahren bis nach Paris, nur um meinen Adrenalinspiegel wieder auf Normal zu kriegen."