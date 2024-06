EM-Achtelfinale Mythos Dortmund: Füllkrug setzt auf eine "weiße Wand"

"Unser Ziel war es von Anfang an, Gruppenerster zu werden und in Dortmund zu spielen, egal gegen wen", berichtete DFB-Sportdirektor Rudi Völler. Die lautstarke Unterstützung von den Rängen soll das Team von Julian Nagelsmann förmlich in die nächste Runde tragen. "Jetzt ist K.-o.-System, jetzt zählt's. Wir wollen natürlich ins Viertelfinale", sagte Völler.

Rüdiger dabei: Erst Adiletten, dann Fußballschuhe

Bevor der DFB-Tross am Freitag nach drei Bus-Reisen erstmals mit dem Flugzeug aus Nürnberg zum Spielort abheben wollte, wurde in Herzogenaurach an letzten Details des Dänemark-Matchplans gearbeitet. Die TV-Kameras und Foto-Objektive waren allerdings beim Abschlusstraining hauptsächlich auf einem Mann gerichtet: Antonio Rüdiger. Der Abwehrchef machte nach seiner Muskelzerrung auf dem Rasen mit, ohne Bandage am rechten Oberschenkel und ohne erkennbare Probleme.