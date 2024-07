EM-Achtelfinale Weinender Ronaldo müht sich mit Portugal ins Viertelfinale

Der Favorit setzte sich im Achtelfinale gegen Außenseiter Slowenien mit 3:0 im Elfmeterschießen durch und fordert nun im Viertelfinale am Freitag (21.00 Uhr) in Hamburg Frankreich mit Kylian Mbappé. In 120 Minuten waren keine Tore gefallen.

Das lag auch an Ronaldo. Der 39 Jahre alte portugiesische Kapitän scheiterte in der 105. Minute mit einem Foulelfmeter an Sloweniens Torwart Jan Oblak und vergoss danach auf dem Feld Tränen der Enttäuschung. "Das ist mir selten passiert, deshalb war ich wahnsinnig traurig und musste weinen. Jetzt bin ich aber sehr glücklich", berichtete Ronaldo nach dem Abpfiff.