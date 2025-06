EM-Finale der U21 Pressestimmen zu Englands Sieg: Deutschen Schrecken überlebt

"The Sun": "Die Young Lions behalten die Krone der U21-EM in einem Thriller. (...) Und das alles vor den Augen eines strahlenden Thomas Tuchel, der sie von der Tribüne aus anfeuerte, als die 'Young Lions' eine Zwei-Tore-Führung noch aus der Hand gaben und Deutschland mit 3:2 schlugen."

"The Guardian": "Das Interesse an diesem Spiel war so groß, dass Tuchel mehr als 5.000 Meilen von der Club-WM in den Vereinigten Staaten geflogen war, um dabei zu sein, während der deutsche Trainer Julian Nagelsmann seinen Urlaub auf Mallorca abbrach. Von Nervosität war nichts zu spüren, England fand schnell seinen Rhythmus."