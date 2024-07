EM-Finale "Ein Traum": Spanien im Rausch - England bitter enttäuscht

Würdige Nachfolger der großen Sieger

Bei den vergangenen Turnieren hatten die Spanier ihre Mühe damit gehabt, in die übergroßen Fußstapfen der Europameister und Weltmeister von 2008, 2010 und 2012 zu treten. Spieler wie Xavi, Andrés Iniesta und Fernando Torres hatten eine Ära geprägt. Zwölf Jahre nach dem dritten EM-Titel jubelten in Berlin insbesondere auch der 17 Jahre alte Lamine Yamal und der 22-jährige Nico Williams, die das spanische Spiel während des Turniers geprägt hatten. Williams erzielte nach Vorlage von Yamal das Führungstor in der 47. Minute.

"Ein Traum ist wahr geworden. Ich freue mich schon, wenn ich zurück nach Spanien komme", sagte Yamal, der am Samstag seinen 17. Geburtstag in Deutschland gefeiert hatte. "Am Anfang war es sehr schwierig. Wir haben es geschafft. Wir kämpfen immer weiter." Williams schaute konkret auf die WM 2026 in Kanada, Mexiko und den USA voraus: "Wir haben es uns verdient, auch unsere Freunde, die Fans. Hoffentlich geht es so weiter - auch bei der Weltmeisterschaft."

Englands Fußballqual dauert an

Den Engländern blieb am Sonntag nichts als der stille Abschied. Wie vor drei Jahren im heimischen Wembley-Stadion gegen Italien reichte es im Endspiel nicht ganz. Zwar gelang Cole Palmer (73.) der zwischenzeitliche Ausgleich. Doch Mikel Oyarzabal (86.) ließ Spanien jubeln - nichts war es mit dem Ende der Leidenszeit des Wartens auf den zweiten großen Titel nach dem Sieg im WM-Finale 1966.