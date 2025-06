EM-Finale gegen England "Fußball-Gott nicht auf unserer Seite": U21 verpasst Krönung

Der Saison-Shootingstar und Neu-Nationalspieler wurde von den Mitspielern oft gesucht und oft gefunden - aber immer auch hart bedrängt. Der Stuttgarter Pokalsieger zog zwei, drei Gegenspieler auf sich, was den Kollegen Freiräume bot. Woltermades gleich hinter der deutschen Bank sitzende Eltern jubelten mit, als ihr Sohn als Antreiber mit dem deutschen Team den Ausgleich feierte. Am Ende überwog die Enttäuschung.

Liverpool-Star Elliot trifft früh

Bevor Woltemade mit seiner Mannschaft ins Rennen um den EM-Titel zurückkehrte, setzte der zweitbeste Torjäger des Turniers, Liverpool-Star Elliot, Akzente. Früh erschütterte der Doppel-Torschütze aus dem Halbfinale die deutschen Titel-Träume. Beim Führungstreffer konnte DFB-Keeper Noah Atubolu einen von Elliot eher zufällig zu Hutchinson gelangten Ball noch abwehren, doch der Klärungsversuch von Nnamdi Collins landete wieder beim Liverpool-Profi. Der schloss platziert zum 1:0 ab.

Den zweiten Treffer leitete Elliot mit ein, Hutchinson dämpfte als Torschütze die deutschen Titel-Träume weiter. England war im Anschluss dem 3:0 näher als die ohne den verletzten Abwehrchef Max Rosenfelder agierende DFB-Elf dem Anschluss. Atubolu hielt die DFB-Elf mit einer Glanzparade gegen Englands wiederholt gefährlichen Kapitän James McAtee von Manchester City überhaupt im Spiel (40.).

Mainzer Duo weckte wieder die Titel-Hoffnung

Kurz vor dem Pausenpfiff war es ein Mainzer Duo, das die Aufholjagd einleitete. Nach Nebels Flanke köpfte Weiper wuchtig zu seinem vierten Turniertor ein. Gepusht durch den Anschlusstreffer kam die deutsche Mannschaft energisch aus der Kabine.

Der Lohn war der Ausgleich für die DFB-Auswahl, die in der Gruppenphase nicht mit der Stammformation 2:1 gegen England gewonnen hatte. Nebel traf per Rechtsschuss und riss auch mit seinem Jubelsprint die deutschen Fans mit. Auf der Tribüne durften sich Nagelsmann und Tuchel nun über ein spannendes Finale dieses Endspiels freuen - mit der Entscheidung in der Verlängerung.