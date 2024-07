EM-Halbfinale Kracher in Dortmund: Im "Premier-League-Style" ins Finale?

Mehr als 100.000 Fans aus beiden Ländern werden am Mittwoch in Dortmund erwartet und den dortigen Fußballtempel in eine ohrenbetäubende Stimmungshochburg in Orange und Weiß verwandeln. Dass sie auf ein EM-Finale hoffen dürfen, haben sich ihre Nationalmannschaften allerdings nicht unbedingt mit hoher sportlicher Kunst erspielt.

Vor allem die favorisierten Engländer rumpelten eher durchs Turnier, als dass sie ihre Gegner beherrschten. Die Auftritte des Starensembles mit dem größten Marktwert aller EM-Teams waren behäbig, oft uninspiriert. Dabei ist das Potenzial riesig - auch und vor allem in der Offensive. Ob Bayern-Superstürmer Harry Kane, Mittelfeldlenker Jude Bellingham oder die beiden Turbodribbler Bukayo Saka und Phil Foden: Sie alle stehen eigentlich für Tempofußball mit Torgarantie. Und nicht nur sie.