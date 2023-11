Three Lions tun sich in Nordmazedonien schwer

Slowenien ging durch RB Leipzigs Angreifer Benjamin Sesko (20./Foulelfmeter) früh in Führung. Dann gelang Ramazan Orasow (48.) der zwischenzeitliche Ausgleichstreffer in Ljubljana. In der 86. Minute markierte Benjamin Verbic dann den Siegtreffer für die Slowenen.