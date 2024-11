EM-Qualifikation Beginn einer neuen Basketball-Ära: Mumbrú legt los

In diesen Tagen liegt sein Fokus allein auf der EM-Qualifikation, in der Deutschland bislang einen Sieg und eine Niederlage auf dem Konto hat. Die ersten drei Teams der Vierergruppe qualifizieren sich für die EM in Finnland, Polen, Zypern und Lettland im kommenden Jahr.

Mumbrú setzt auf Schröder

Dann will Mumbrú erstmals mit dem besten Kader arbeiten. Nach den Spielen gegen Schweden wird sich der Spanier deshalb in den Flieger Richtung USA setzen, um mit den NBA-Profis zu sprechen. Mit Schröder hat er schon vor einer Weile in Braunschweig zusammengesessen. "Es war ein gutes Gespräch. Dennis wird unser Kapitän bleiben", kündigte der Bundestrainer an.

Auch mit Franz und Moritz Wagner sowie Daniel Theis rechnet er im kommenden Sommer. Anders als Herbert will er seinen Spielern aber keine Zusage für mehrere Jahre abverlangen. "Die Altersstruktur hat sich verändert. Jetzt haben wir viele Spieler um die 30. Deshalb schauen wir von Jahr zu Jahr", kündigte er eine neue Herangehensweise an, die an die alten Erfolge anknüpfen soll.