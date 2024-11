EM-Qualifikation: Basketballer verlieren beim Bundestrainer-Debüt in Schweden

Leicht wurde es bei der Rückkehr nicht, denn die eingespielten Schweden erwischten den besseren Start. Ohne die NBA-Stars um Dennis Schröder und Franz Wagner mussten viele Neulinge ran, Pleiß war mit seinen 105 Länderspielen vor Anwurf der mit Abstand erfahrenste Akteur. 26:18 führten die Skandinavier zur ersten Viertelpause und lagen kurz darauf dank guter Offensive erstmals mit zehn Zählern vorn. Nur Krämer wusste zu überzeugen, seine Teamkollegen konnten zu lange auch beste Chancen nicht für Punkte nutzen.

Großes Ziel ist die EM mit allen Stars

Im ersten Pflichtspiel für Deutschland nach Rang vier bei Olympia in Paris reichte eine Leistungssteigerung aber noch zum Ausgleich zur Halbzeit. Am Spielfeldrand verfolgte Mumbrú das Geschehen akribisch. Der 45-Jährige hat als Spieler fast alles gewonnen. Weltmeister 2006, Olympia-Silber 2008, Europameister 2009 - er gehörte zu jener goldenen Generation Spaniens, die jahrelang alles dominierte. Ein Umstand, der seine überschaubare Erfahrung als Coach kompensieren soll. Zum Start liegt der Fokus auf der EM-Qualifikation, in der Deutschland vor dem Spiel in Schweden einen Sieg und eine Niederlage auf dem Konto hatte.

Trotzdem soll es zur EM im kommenden Jahr gehen. Dann will Mumbrú erstmals mit dem besten Kader arbeiten. Nach den Spielen gegen Schweden wird er in Vorbereitung darauf in die USA reisen, um mit den deutschen NBA-Profis zu sprechen. Noch ohne die Stars mangelte es wenig überraschend am Zusammenspiel des frisch zusammengestellten Teams. Gerade vier deutsche Spieler kamen bis Ende des dritten Viertels zu Punkten, trotzdem führten die Gäste vor dem Schlussabschnitt 56:55. Bis zum Ende blieb es dramatisch - mit dem besseren Ende für Schweden.