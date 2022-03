EM-Qualifikation Deutsche U21 siegt trotz Personalsorgen - Burkardt glänzt

Handball TVT-Damen reisen nach Sinzheim

Todtnau (mhu). Es riecht am Wochenende für die Damenmannschaft des TV Todtnau nach Revanche. Anfang März unterlagen die Handballerinnen aus dem Oberen Wiesental in der Silberberghalle dem BSV Phönix Sinzheim mit 22:24. Nun steht am Samstagabend das Rückspiel in Sinzheim an.