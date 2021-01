EM-Qualifikation DHB-Team in Graz ohne Heinevetter, Dissinger und Metzner

Die drei Spieler stehen nicht im 16-köpfigen Aufgebot von Bundestrainer Alfred Gislason für die Partie am heutigen Mittwoch (13.45 Uhr/ZDF) in Graz. Außerdem fehlt der am Auge verletzte Rückraumspieler Marian Michalczik, der die Reise nach Österreich nicht angetreten hatte, aber am Freitag ins Training zurückkehren soll.

Die DHB-Auswahl bereitet sich derzeit auf die Weltmeisterschaft in Ägypten vor, die nächste Woche beginnt. Vorab bestreitet sie noch die beiden EM-Qualifikationsspiele gegen die Österreicher an diesem Mittwoch sowie am Sonntag in Köln.