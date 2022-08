EM-Test gegen Belgien Nach Ausfall von Bruder: Franz Wagner glänzt bei Debüt

Für Moritz Wagner platzte der Traum von der Heim-EM wegen einer Knöchelverletzung noch bevor der lange Basketball-Sommer so richtig angefangen hatte, für Franz Wagner ging mit dem Debüt in der Nationalmannschaft dagegen ein großer Wunsch aus Kindheitstagen in Erfüllung. "Als kleines Kind träumt man von solchen Momenten. Es ist eine große Ehre, sein Land zu repräsentieren", sagte der 20 Jahre alte NBA-Profi von den Orlando Magic nach seiner starken Premiere im Deutschland-Trikot beim knappen 87:83 im ersten EM-Test in Belgien am Mittwochabend.

Auf Anhieb bester Werfer

Mit 23 Punkten war Wagner auf Anhieb bester deutscher Werfer und deutete an, wie sehr er der Auswahl des Deutschen Basketball Bundes beim Turnier vom 1. bis 18. September mit einer Vorrunde in Köln und der Endrunde in Berlin helfen kann. "Er hat das richtig gut gemacht", lobte Bundestrainer Gordon Herbert den Senkrechtstarter, der bereits in seiner ersten NBA-Saison für viel Furore gesorgt hatte. "Er hat gezeigt, welche Qualität in ihm steckt", sagte Herbert, "er ist ein einzigartiges Talent, das eine große Rolle bei uns haben wird und auch haben will."