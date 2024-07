EM-Viertelfinale: Mit pinken Haaren in die Reifeprüfung gegen die Furia Roja

"Jetzt bleiben die Köpfe oben"

"Langsam verstehen sie, wie gut sie sind", sagte der 36-Jährige zufrieden nach dem Blitz-und-Donner-Sieg gegen Dänemark über seine Spieler, die den schweren Rucksack der Murks-Turniere 2018, 2021 und 2022 endlich abschütteln konnten. "Jetzt bleiben die Köpfe oben", sagte Abwehrchef Antonio Rüdiger dem "Kicker" zum Haltungsunterschied, wenn es mal schwierige Spielphasen auf dem Platz gemeinsam zu überstehen gilt. Joshua Kimmich glaubt nicht, "dass die Spanier sich sehr gefreut haben, uns zu kriegen im Viertelfinale".

Nagelsmann redete sein Team schon im Frühjahr stark, als die Zweifel im Land noch groß waren. "In allererster Linie will ich, dass sich die Mannschaft belohnt für das, was sie kann. Das ist mein Hauptantrieb", sagte der Bundestrainer noch bevor der erste Ball in den EM-Stadien über den Rasen rollte. Jetzt ist es an der Zeit für Nagelsmann, dass nach 36 Jahren mal wieder ein Turnierspiel gegen die stolzen Spanier gewonnen wird; egal ob nach 90 Minuten, nach Verlängerung oder auch erst in einem dramatischen Elfmeterschießen.

Kroos, Gündogan, Rüdiger im Spanien-Fokus

Der königliche Kroos, der nach seinem triumphalen Abschluss im Trikot von Real Madrid als nationaler Meister und Champions-League-Sieger nicht ausgerechnet von den Spaniern in den Fußball-Ruhestand geschickt werden möchte, sprach von "einem anderen Glauben" in der DFB-Elf, die er bei seiner Rückkehr im März voller Verunsicherung vorgefunden hatte. "Ungarn, Schweiz, Dänemark - man sieht unsere Schritte", sagte der 34-Jährige vor seinem letzten, vorletzten oder drittletzten Spiel seiner Karriere: "Ich sehe uns vorbereitet!"