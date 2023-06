EM-Viertelfinale Größtes Spiel seit 1997: Basketballerinnen fordern Spanien

Nun besteht erstmals wieder die Chance, auch wenn das Team von Bundestrainerin Lisa Thomaidis gegen Topfavorit Spanien klar in der Außenseiterrolle ist. Die Kanadierin deutet die Situation zur Chance um. "Das wird eine schöne Herausforderung. Eine tolle Bühne, auf der wir uns präsentieren können", sagte Thomaidis vor dem EM-Viertelfinale am Abend (20.45 Uhr/Magentasport) in Ljubljana.

Am Mittwoch ließen es die Basketballerinnen angesichts der dichten Taktung an Spielen etwas ruhiger angehen. Es stand kein Kontakt-Training auf dem Programm, stattdessen viel Erholung, ein gemeinsames Mittagessen und für manche Spielerinnen am Vormittag auch ein Gang in die slowenische Hauptstadt. "Ich bin total begeistert, dass wir jetzt gegen ein Topteam antreten. Super, super happy", sagte Thomaidis.