EM-Viertelfinale Schlappe gegen Spanien: Basketballerinnen bei EM raus

Vor Spanien hatten auch Ungarn, Frankreich und Belgien das Halbfinale erreicht. Deutschland trifft in der Platzierungsrunde am Samstag auf Tschechien. Ein weiteres Spiel am Sonntag gibt es nur bei einem Sieg. Die Plätze sieben und acht werden nicht mehr ausgespielt. Das Halbfinale, ebenfalls am Samstag, bestreiten Spanien gegen Ungarn und Belgien gegen Frankreich. Serbiens Nachfolger als Europameister wird am Sonntag gekürt.