Paris - US-Schauspielerin Ashley Park hat sich eigenen Angaben zufolge die letzten Tage in Paris nach ihrem medizinischen Notfall erholt. Die 32-Jährige, die in den Netflix-Hitserien "Beef" und "Emily in Paris" mitspielt, vertrieb sich ihrem Instagram-Post zufolge die Zeit mit Puzzeln und "Couch-Kuscheleinheiten" mit ihrer "Emily in Paris"-Kollegin Lily Collins.