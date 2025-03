In Dubai hatte ein Mann die US-Open-Siegerin von 2021 in ihrem Zweitrundenmatch gegen die Tschechin Karolína Muchová zum Weinen gebracht. Der Mann sei ihr schon zu den Turnieren in Singapur, Abu Dhabi und Doha zuvor gefolgt.

Information zu spät weitergegeben

Einen Tag vor dem Spiel hatte der Mann Raducanu in der Nähe des Spielerinnen-Hotels angesprochen, ihr einen Brief übergeben und ein Foto mit der 22-Jährigen gemacht. Diese hatte das ihrem eigenen Team gemeldet, dieses habe die Information jedoch erst am nächsten Tag an die WTA und die Turnier-Organisation weitergegeben. Zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen konnten in der Kürze der Zeit nicht mehr getroffen werden.