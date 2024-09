Empfang zum 70. Geburtstag Merkel lässt sich feiern - Merz würdigt einstige Rivalin

An ihrem Geburtstag hatte Merz der Altkanzlerin bereits über die Plattform X "herzliche Glückwünsche" gesendet. Er schrieb: "Rund drei Jahrzehnte lang hast Du die Politik unseres Landes geprägt und Verantwortung übernommen: In der CDU, im Parlament und in der Regierung."

Merkel hatte Merz 2002 vom Vorsitz der Unionsfraktion im Bundestag verdrängt. Ihr Verhältnis galt seither als belastet.