Ende des Dauerstreits Die Aussichten nach einem Jahr SPD-Spitzenduo

Den Parlamentarier hatte geärgert, dass die frisch gewählten Parteichefs Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans mit einer neuen Idee nach der anderen an die Öffentlichkeit geprescht waren - ohne Abstimmung in der Partei oder dem Organisieren von Mitstreitern. So gehe es nicht weiter, meinte der Sozialdemokrat damals. "Sonst droht die Sigmar-Gabrielisierung der SPD." Also eine Spontihaftigkeit wie unter dem früheren Parteichef Gabriel. Was hat sich seither getan und wie sind die Aussichten für die SPD?

VORGESCHICHTE: Andrea Nahles löste am 2. Juni 2019 mit der Ankündigung ihres Rücktritts von der Parteispitze eine beispiellose Selbstbeschäftigung der SPD aus. Nach langer Deutschlandtour von zuletzt noch sechs Kandidatenduos stimmten 53 Prozent für die Bundestagsabgeordnete Esken und den früheren NRW-Finanzminister Walter-Borjans - nur 45 Prozent für die Brandenburgerin Klara Geywitz und Finanzminister Olaf Scholz. Am 6. Dezember 2019 wurden Esken und Walter-Borjans dann auf einem SPD-Parteitag in Berlin zu den neuen Vorsitzenden gewählt.