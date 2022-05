Frauenfußball "Wunderschönes Gefühl": Seriensieger Wolfsburg holt Pokal

"Wir schreiben die Geschichte weiter"

Vor 17.531 Zuschauern in Köln sorgten Ewa Pajor (11./33.), Jill Roord (42.) und Dominique Janssen (69.) für den achten Pokaltriumph der Norddeutschen in Serie. "Das ist ein wunderschönes Gefühl", sagte Pajor in der ARD. "Wir schreiben die Geschichte weiter." Stroot fügte an: "Wir sind in der Rückrunde in einen Flow gekommen, der so nicht planbar war." Das Team werde "den Abend richtig genießen".