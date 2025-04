Flicks Mannschaft war in der ersten Halbzeit überlegen und ging verdient in Führung. Nach einem Rückpass von Lamine Yamal zirkelte Pedri den Ball aus knapp 20 Metern genau in den Torwinkel. Real hatte danach noch Glück, dass Dani Olmos Eckball an allen vorbei nur an den hinteren Torpfosten ging (44.) und Barcelona zur Pause nicht 2:0 führte.

Mbappé trifft per Freistoß ganz genau

Real-Trainer Carlo Ancelotti wechselte zur zweiten Hälfte den zuletzt am Knöchel angeschlagenen französischen Stürmerstar Mbappé ein. Die Chance zum Ausgleich besaß kurz nach Wiederbeginn indes Vinicius Junior, der Brasilianer scheiterte aber zweimal an Barcelonas Torwart Wojciech Szczesny.