Energie: Gasspeicher-Betreiber: Werden gut durch Winter kommen

Seit dem 21. November werde mehr aus- als eingespeichert, um den temperaturbedingt stark ansteigenden Gasverbrauch zu decken. Wegen der moderaten Temperaturen seien die gespeicherten Gasmengen im November allerdings nur in geringem Umfang zur Versorgung eingesetzt worden. "Deutschland konnte in der Folge mit einem überdurchschnittlichen Füllstand in Höhe von 96 Prozent in den Dezember starten."

Die Temperaturen sind entscheidend

Bleibe es im weiteren Winterverlauf bei wärmeren Temperaturen, würden die Speicher weiterhin nur moderat in Anspruch genommen. "Bei warmen Temperaturen könnte der Gasspeicherfüllstand seinen tiefsten Stand bereits Ende Januar mit 71 Prozent erreicht haben." Bei mittleren bis kalten Temperaturen werden die Gasspeicher hingegen umfangreich oder sogar stark in Anspruch genommen.