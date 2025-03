Flug 4U9525 Gebete und Blumen am Jahrestag des Germanwings-Absturzes

Weiße Rosen, Glockengeläut und Gebete: Angehörige und Freunde trauern um die Opfer des Germanwings-Absturzes vor genau zehn Jahren - vor allem in der besonders betroffenen Stadt Haltern am See.