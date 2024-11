Energie: Lörrach will Straßenleuchten bis 2030 erneuern

Der Stand der Dinge

In der Vorlage werden für das gesamte Stadtgebiet 6000 Leuchten angenommen. Bereits seit Jahren würden von der Verwaltung bei Neuinstallationen oder Sanierungen von Straßenleuchten alte Leuchten durch moderne und effiziente LED-Lampen ersetzt. Die Kommune geht davon aus, dass 20 bis 25 Prozent der Leuchten in Lörrach bereits mit LED-Technik ausgestattet sind.

Die Vorgehensweise

Um das Ziel der Umstellung auf LED bis 2030 zu erreichen, werde als Strategie zunächst eine jährliche Umrüstung von 450 bis zu 500 Leuchten anvisiert.

Die Bemusterung

In der Schwarzwaldstraße finde derzeit eine „Bemusterung“ verschiedener Leuchtentypen und Geräte statt, um letztlich Favoriten für die Ausschreibungen festzulegen zu können. Denn: „Ohne die Beschreibung relevanter Kriterien in der Ausschreibung von Straßenleuchten können Leuchten mit geringerer Qualität und Optik-Ausprägung den Zuschlag erhalten und die sonst in Lörrach hochwertig ausgeführte Straßenbeleuchtung abwerten“, so die Fachbereichsleiter.