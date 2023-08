Energie Nachfrage nach Wärmepumpen und Dämmung geht deutlich zurück

Berlin - Die Nachfrage nach Wärmepumpen ist in den ersten sieben Monaten 2023 deutlich zurückgegangen. Beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) wurden in diesem Zeitraum 55 858 Anträge für die Förderung einer Wärmepumpe gestellt. Im Vorjahreszeitraum waren es noch 141 873 Anträge, wie die Behörde am Dienstag mitteilte. Über den Rückgang bereits zum Halbjahr hatten zuvor "Spiegel" und Funke-Mediengruppe berichtet.