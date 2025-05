Neue Koalition will Heizungsgesetz ersetzen

Die neue schwarz-rote Koalition will das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abschaffen und durch einen Nachfolger ersetzen, der "technologieoffener, flexibler und einfacher" sein soll. Es müsse nun schnell geklärt werden, wie das zu verstehen sei, so die Unterzeichner des Papiers. Außerdem fordern sie eine langfristig verlässliche Förderung des Bundes.

Deutschland will bis 2045 klimaneutral sein - also nicht mehr Treibhausgase ausstoßen, als wieder gespeichert werden können. Insbesondere der Gebäude- und der Verkehrssektor hinken aber hinterher. Es müsse auch künftig Anforderungen an den Einsatz erneuerbarer und klimaneutraler Energien in neuen Heizungsanlagen geben, so die Verbände.