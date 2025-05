Energie-Versorgung: 40 Batterie-Container sollen Strom speichern

Das ist geplant

Das Vorhaben besteht aus 20 Containern für Wechselrichter und 40 Containern für Batteriespeicher. Die Container sind jeweils 20 Fuß lang, was einer Länge von etwa sechs Metern entspricht. Außerdem sollen ein Mittelspannungstransformator und eine Schaltanlage errichtet werden. Die Anlage soll mit einem Zaun von knapp zwei Metern Höhe eingezäunt und komplett begrünt werden. Das Vorhaben diene der „Verbesserung der Versorgungssicherheit“, heißt es in der Verwaltungsvorlage des Bad Bellinger Rathauses. Die Fläche ist in Privatbesitz. Sie wird von der Firma gepachtet, die die Anlage aufbauen will.

Stromüberschüsse nutzen

Das Geschäftsmodell des Unternehmens sieht wie folgt aus: Kommt es im Netz zu Stromüberschüssen, sollen diese vom Umspannwerk in die Batterien geleitet werden können. Das heißt: Die Firma kauft überschüssigen Strom ab, den sie bei Bedarf wieder ans Netz zurückgeben beziehungsweise verkaufen kann. Der Aufbau dieser neuen Infrastruktur erfolgt mit Blick auf die geplanten Windräder und PV-Anlagen auf Bad Bellinger Gemarkung. „Das Unternehmen will sich wohl schon einmal positionieren“, meint dazu Bauamtsleiter Marc Braun.