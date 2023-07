Energie Wasserstoff-Netz nimmt Form an

Lörracher Anschlüsse Wie das Zentralklinikum künftig erreichbar ist

In Lörrach sind am Dienstagabend die Verkehrsprojekte zur Erschließung des Zentralklinikums vorgestellt worden. Es ging um den Hasenloch-Umbau in Lörrach, den Steinener Kreisel und auch um den Anschluss der Klinik an die S-Bahn.