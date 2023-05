Gasnetze werden laut Reiche weiterhin benötigt. "Auch in Zukunft werden wir Moleküle brauchen für Industrieprozesse, als Grundstoff, aber auch für Wärmelösungen." Reiche forderte, bei den Überlegungen zur künftigen Wärmeversorgung in den Kommunen die Gasverteilnetze nicht völlig auszublenden. Jede Kommune sei unterschiedlich, das müsse in der Wärmewende berücksichtigt werden. "Wir müssen unsere Gasnetze auch in Zukunft nutzen dürfen für grüne Moleküle - ob Wasserstoff oder Biogas."