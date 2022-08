Energiepreise Grünen-Fraktionsvize pocht auf weitere Bürger-Entlastung

Audretschs Bundestagskollegin Katharina Beck bringt in der Debatte eine Abgabe ähnlich dem Solidaritätszuschlag ins Spiel. "Am geeignetsten wäre technisch gesehen wahrscheinlich eine Ergänzungsabgabe in der Körperschaftssteuer. Das schauen wir uns gerade konzeptionell an", sagte die finanzpolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion, der "Welt". Dabei schaue man sich auch andere Länder an - "orientieren können wir uns in manchen Aspekten am italienischen Modell", sagte Beck. Es müsse aber auf das deutsche Steuerrecht angepasst werden.