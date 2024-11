Energiepreise: Studie: Heizkosten 2023 erneut mehr als 30 Prozent gestiegen

Regional gab es beim Verbrauch große Unterschiede. So hätten insbesondere die Haushalte im Osten – von Mecklenburg-Vorpommern bis einschließlich Bayern – einen deutlich geringeren Heizbedarf. "Lag er in den ostdeutschen Ländern bei 111 Kilowattstunden pro Quadratmeter, brauchten die Haushalte in Westdeutschland im Schnitt 121 Kilowattstunden." Als Grund wird eine höhere Sanierungsrate in den ostdeutschen Bundesländern vermutet. Am meisten hätten 2023 die saarländischen Haushalte (137 Kilowattstunden), am wenigsten die Haushalte in Mecklenburg-Vorpommern (99 Kilowattstunden) geheizt.