Energieversorgung: Facebook-Konzern Meta kauft Ökostrom von RWE

Todesfall im Freibad Stadt Weil beendet Plakataktion für Laguna in Lörrach

Die Stadt Weil am Rhein lässt die aktuelle Plakatwerbung für das Laguna Badeland in Lörrach überkleben. Zuvor hatte der Slogan „Sonne, Wasser, Freibad offen!“ auf einem großen Plakat am Hauptbahnhof Irritationen in der Lerchenstadt ausgelöst.