Energieversorgung: „Naturenergie Netze“ investiert in Lörrach

Die Investitionen

„Seit 2020 hat sich die Anzahl der Ladepunkte in der Region um das Achtfache erhöht, was allein in Lörrach zu einer installierten Ladeleistung von knapp fünf Megawatt geführt hat“, schreibt „Naturenergie Netze“ in einer Mitteilung.

„Wir investieren in die Stromnetzinfrastruktur, um die technischen Grundlagen für die zunehmende Elektromobilität zu schaffen. Unser Schwerpunkt liegt auf dem Ausbau und der Modernisierung des Stromnetzes, damit eine stabile Versorgung auch bei steigender Nachfrage gesichert ist“, sagt Daniel Obermeier, technischer Geschäftsführer von Naturenergie Netze.