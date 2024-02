Energieversorgung: Spezialschiff für LNG-Terminal vor Rügen eingetroffen

In Lubmin betreibt die Deutsche Regas mit der "Neptune" bereits ein schwimmendes Terminal. Das Schiff soll nach früheren Unternehmensangaben nach dem Ende der jetzigen Heizperiode und nach einem Werftaufenthalt auch nach Mukran verlegt werden, so dass der dortige Standort über zwei schwimmende Terminals und eine höhere Einspeisekapazität verfügt. Der Betrieb direkt in Lubmin ist aufwendig, da das LNG auf kleinere Tanker umgeladen werden muss, um es durch den Greifswalder Bodden zu transportieren.

Der Bund hatte den Aufbau der LNG-Importinfrastruktur in Form von Terminals an Nord- und Ostsee unter dem Eindruck des russischen Angriffs auf die Ukraine forciert, um unabhängiger von russischen Gaslieferungen zu werden. Schwimmende Terminals werden bereits auch im niedersächsischen Wilhelmshaven und in Brunsbüttel in Schleswig-Holstein betrieben. Mit Stade in Niedersachsen soll demnächst ein weiterer Standort an den Start gehen.