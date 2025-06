Energiewende: Energiefirmen planen Mega-Batteriepark

Geschätzte Gesamtkosten: Über 600 Millionen Euro

Auf die auf Energiewende-Projekte spezialisierte Investmentfirma Luxcara (Hamburg) entfallen 520 Megawatt Leistung, auf das schweizerische Energieunternehmen BKW (Bern) 300 Megawatt und auf die Stadtwerke-Kooperation Trianel 80 Megawatt. BKW beziffert das Investitionsvolumen für sein Drittel auf über 200 Millionen Euro. Damit dürfte das Gesamtprojekt mehr als 600 Millionen Euro kosten.

In Deutschland gibt es nach Angaben der Battery Charts der Universität Aachen derzeit 317 Großspeicher mit einer Speicherkapazität von jeweils mehr als 1.000 Kilowattstunden.

Mehrere Großspeicher in Deutschland geplant

Auch andere Energieunternehmen planen große Anlagen. So will RWE in Hamm drei Batterieparks mit einer Kapazität von insgesamt 1.200 Megawattstunden errichten. Die Eon-Tochter PreussenElektra plant am Atomkraftwerksstandort Brokdorf in Schleswig-Holstein einen Batteriespeicher mit einer Kapazität von 1.600 Megawattstunden. Auch der Energiekonzern Leag will bis 2030 im Lausitzer Braunkohlenrevier einen großen Batteriepark errichten.