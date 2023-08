Energiewende in Rheinfelden Info-Reihe zeigt Möglichkeiten

Start mit Rundumschlag

Die Reihe startet am Dienstag, 19. September, mit einem informativen „Rundumschlag“ zum Thema „Wärmewende – was kommt auf mich zu?“. „Wir gehen davon aus, dass bis dahin die gesetzlichen Rahmenbedingungen bekannt sind, sodass die Experten ausführlich und verständlich informieren können“, wird der Technische Betriebsleiter der Stadtwerke, Tobias Obert, in einer Pressemitteilung der Stadt zitiert. An dem Informationsabend in der Alban-Spitz-Halle in Minseln geht es aber nicht nur um Informationen. Die Zuhörer können auch Fragen an die Experten der Energieagentur und der Innung für Sanitär und Heizungstechnik stellen. Darüber hinaus besteht im Anschluss an den Informations- und Fragenblock die Möglichkeit einer kurzen kostenlosen Erstberatung.

Sanierung und Heizung

Es folgt am Donnerstag, 30. November, eine Veranstaltung zum Thema Gebäudesanierung, am Mittwoch, 24. Januar, zu den verschiedenen Heiztechniken und am Dienstag, 19. März, zu Fotovoltaik. „Die Veranstaltungen finden bewusst in der Alban-Spitz-Halle in Minseln statt, da die Dinkelbergorte nicht ans Nahwärmenetz angeschlossen werden können“, erläutert die städtische Klimaschutzmanagerin Tabea Lerch. Die Veranstaltungen sind kostenlos und ohne Anmeldung. Beginn ist jeweils um 18.30 Uhr.