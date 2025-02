Engagement in Weil: Das Gemütliche mit Gutem verbinden

Knapp 50 000 Euro

Im Sommer 2023 hatte Gießler im Interview mit unserer Zeitung berichtet, in 13 Jahren rund 45 000 Euro für den guten Zweck gesammelt zu haben. „Mittlerweile dürften nochmal 2000 bis 3000 Euro dazugekommen sein“, schätzt der Weiler.

Für seine diesjährigen Aktionen unter dem Motto „Gemeinsam Mukoviszidose besiegen“ hat Gießler vom amtierenden deutschen Fußball-Meister und DFB-Pokalsieger Bayer Leverkusen ein von der Mannschaft signiertes Trikot aus der Meistersaison 23/24 erhalten. Dass das geklappt hat, habe er übrigens Rainer Calmund zu verdanken, zu dem er Kontakt aufgenommen habe, freut sich Gießler.

Dieses Trikot wird aktuell versteigert. Foto: Thomas Gießler

Wer Interesse an diesem Trikot hat, kann sein Gebot bis Freitag, 14. März, per E-Mail an wanderclub-weil@gmx.net abgeben. Den Zuschlag erhält das höchste Gebot. Die Übergabe findet in Weil am Rhein statt. Das Geld kommt ohne Abzüge dem Mukoviszidose-Verein zugute, betont Gießler.