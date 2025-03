Engagement: Weiler Bündnis will Demokratie erlebbar machen

Die Ampel-Regierung habe sich sehr schlecht verkauft, findet Zangenberg. Die Angst, die ihn antreibe: „Dass es, wenn es vier Jahre so weitergeht, danach noch schlimmer wird“, meint er mit Blick auf die Ergebnisse der Bundestagswahl. In die große Politik könne das Bündnis nicht einwirken. „Aber kommunal. Und wir haben viele Ideen.“ Viele Bürger würden keiner Partei beitreten wollen. „Wir möchten ein Forum schaffen.“ Problemen und Ängsten, die Populisten nutzen würden, solle etwas entgegengesetzt werden. „Wir wollen den Leuten helfen, zum Beispiel, sich zu äußern, gegebenenfalls anonym, und das weiter tragen“, erklärt Zangenberg. „Die Bürger sollen merken: Es geht was. Viele denken, ihre Stimme zählt nicht oder sie könnten nichts bewirken.“ Aber das sei nicht der Fall: „Es kann knapp ausgehen“, erinnert er erneut an die Wahlergebnisse.