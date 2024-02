Chester - Weil sie absichtlich ihren Verlobten überfahren hat, muss eine 24-Jährige in Großbritannien für viele Jahre ins Gefängnis. Ein Gericht in der westenglischen Stadt Chester verurteilte die Frau am Freitag wegen Mordes zu lebenslanger Haft. Sie darf frühestens nach 18 Jahren wieder in Freiheit kommen. Die Studentin habe wegen eines Streits die Beherrschung verloren und ihr Fahrzeug als Waffe missbraucht, sagte Staatsanwalt Andrew Ford.